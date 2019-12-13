هل يعيش بوران كوزوم قصة حب جديدة مع هذه الفنانة؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خلال أسبوعين، رصدت عدسات الباباراتزي الفنان التركي بوران كوزون مع الممثلة نهال ايشاكسان مرتين، وهو ما اثار شائعة قوية حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

الصحفيون سألوا بوران بشكل مباشر في المرة الثانية خلال خروجه مع نهال من أحد مراكز التسوق بمنطقة منطقة نيشانتاشي عن طبيعة علاقته بها، فأوضح: «نهال صديقة مقربة، ولم يكن هناك فرصة للقاء طويل منعها منذ فترة»، إلا أن الفلاشات رصدت توتر الفنان الشاب لحظة رصده خلال قيامه بوضع يده على كتف الممثلة الشابة، وهو ما اد من شكوك الصحفيين حول طبيعة علاقتهما.

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على جانب آخر، اعرب بوران كوزوم عن سعادته واستمتاعه بالمشاركة في بطولة الفيلم الجديد «نحن هكذا» الذي شارك في بطولته أمام أنجين أوزوتورك، وبيراك توزوناتاش، وغيرهما، لافتاً إلى أنه لن يعود بمسلسل جديد هذه الفترة.

يُذكر أن بوران حقق نجاح وشعبية كبيرة بعد مشاركته في بطولة مسلسل «أنت وطني» بموسميه أمام خالد أرغنش، بيرجوزار كوريل، أنور صايلاك، بينار دنيز، ميراي دانر، وغيرهم، حيث كان يجسد في أحداث العمل، شخصية ضابط يوناني.

مسلسل «تل الصقور»، كان آخر عمل درامي لبوران، وقد شارك في بطولته أمام إسراء أوغلو، زيرين تكيندور الشهيرة بـ«لميس» في مسلسل «العشق الممنوع»، وإيبوكي بوسات، وغيرهم.