بيرين سآت وزوجها ينعشان حبهما ويمنحان زواجهما فرصة أخرى في أمريكا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بـ«فاطمة» وزوجها، نجم البوب كينان دوغلو منح زواجهما فرصة أخرى بعد فترة خلافات طويلة كادت أن تودي بعلاقتهما الزوجية.

بيرين وزوجها قررا الهروب من عدسات البابارتزي، وسافرا إلى أمريكا، حيث قضى الزوجان أسبوعاً في مدينة لوس أنجلوس، أنعش فيه الزوجا حبهما، حيث أنها نفس المدينة التي شهدت احتفالهما بزفافهما يوليو 2014.

فلاشات الكاميرات انهالت على الزوجين فور وصولهما لمطار إسطنبول، وفي الوقت الذي رفض فيه الزوجان الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين، كان لافتاً حالة الاعياء والتعب التي كانت عليها النجمة التركية، بينما حاولت بيرين الحفاظ على ابتسامتها أمام الكاميرات.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «الهدية»، أحدث عمل عُرض لبيرين سآت، والذي تعاونت فيه مع شبكة Netflix لأول مرة، وقد شاركت في بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجير، وغيرهم، وهو العمل الذي استأنفت به نشاطها الفني بعد فترة غياب ليست قصيرة بعد مسلسلها الأخير «السلطانة كوسيم» بموسمه الأول.