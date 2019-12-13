هل يوجد حب جديد في حياة إيلكر كاليلي؟.. الفنان التركي يجيب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
التقطت عدسات الباباراتزي الفنان التركي إيلكر كاليلي في أحدث ظهور له بمنطقة أميرجان، حيث كان يتنزه بمفرده.
الصحفيون استغلوا الفرصة، وسألوا إيلكر عن خططه المهنية للعام الجديد، فأوضح النجم التركي أنه ينوي التواجد على الشاشة بقوة خلال عام 2020، حيث ذكر أنه يقرأحالياً عدة سيناريوهات، لافتاً إلى أنه يفكر في العوة بمسلسل سواء على شاشة التليفزيون أو عبر شبكة الانترنت، بالإضافة للمسرح.
وعن رأيه ف التصريح الجرئ للفنان التركي جان يامان حول ضرورة وجود رغبة جنسية بين بطلي العمل كشرط لنجاحه، قال إيلكر:«دعوني لا أتحدث عن شئ لا أفهمه»، رافضاً التعليق على كلام بطل «الطائر المبكر».
على جانب آخر، سأل الصحيون، الفنان التركي عما إذا كان يعيش قصة حب جديدة، فأجاب: «كما ترون لا يوجد أحد بحياتي، وأنا وحيد حالياً، ولو كان هناك أحد لرأيتموه».
يُذكر أن إيلكر كاليلي انفصل عن حبيبته السابقة، الفنانة التركية بورتشين تيرزي اوغلو، أواخر 2018، وذلك بعد قصة حب بينهما استمرت لحوالي 4 سنوات، حيث اشتعلت علاقتهما العاطفية خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل «بويراز كارايل».
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