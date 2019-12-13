كيندال جينر تكشف عن قصرها من الداخل لأول مرة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قامت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الامريكية الشهيرة كيندال جينر، شقيقة العارضة العالمية كيم كاردشيان، بالكشف عن قصرها الذي قامت بشرائه في مدينة بيفرلي هيلز، من الممثل الأمريكي تشارلي شين، بملبغ وصل الي 8.5 مليون دولار.

ونشرت عارضة الأزياء كيندال جينر، البالغة من العمر 24 عامًا لأول مرة صورًا ومقطع فيديو يُظهر قصرها الفخم من الداخل، لاستعراض ديكورات يوم الكريسماس، على الرغم من أنها حصلت على القصر في عام 2017، ولكنها قررت خلال الوقت الراهن الإفصاح عنه ومشاركة جمهورها صورًا له من الداخل، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتم بناء القصر في عام 1991 في بيفرلي هيلز داخل مجموعة عقارات مولهولاند، على مساحة 62525 قدم مربع، وكان ملكًا للممثل الأمريكي تشارلي شين، وبعدها قامت كيندال بشرائه، ويتكون من 5 غرف للنوم و 6 حمامات، وفناء بنافورة، غرفة عرض سينمائي، وحمام سباحة، وملعب للتنس ومكتبة كبيرة.

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والجدير بالذكر أن القصر كان مطليًا باللون الأصفر التوسكاني عندما كان يملكه تشارلي شين، ولكن بعد شراء كيندال له، أعادت طلاءه باللون الأوف وايت.

وأكثر ما يلفت الانتباه عندما تشاهد قصر كيندال الفخم من الداخل، هو وجود شجرة عيد ميلاد عملاقة مضيئة باللون الأبيض، ويبلغ ارتفاعها 12 قدمًا، والمدفأة والنوافذ المزينة بشجيرات الكريسماس الخضراء، ويغلب الطابع الإسباني على طراز المنزل من حيث الاثاث والارضيات والمفروشات والنوافذ ذات الإطارات السوداء.

وتتميز أروقة المنزل بالطراز الهندسي المعماري، الذي كان شائعًا في لوس انجلوس في الفترة ما بين 1920 و 1930.