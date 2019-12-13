شاهيد كابور يرفض الأداء في حفل توزيع جوائز لاستبعاده من جائزة أفضل ممثل

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كشفت مصادر عن انسحاب الفنان الهندي شاهيد كابور من أداء عرض فني، كان مقررًا أن يقدمه على خشبة المسرح، خلال حفل توزيع جوائز الشاشة، وهو حفل توزيع جوائز سنوي يعقد لتكريم الأعمال الفنية المتميزة في بوليوود

وأشارت المصادر بحسب تقرير نقله موقع timesofindia أن الممثل تراجع عندما أدرك أنه يخسر جائزة أفضل ممثل لممثل آخر - رانفير سينغ.

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وأوضح المصدر من الحدث أن شاهيد لم يكن سعيدًا جدًا بنتائج حفل الجوائز بعدما كان يضع كل أمله، على الفوز بلقب أفضل ممثل عن فيلمه “كبير سينغ”. وقرر التراجع عن أداء مسرحي ملتزم به بالفعل.

ويضيف المصدر: “كان شاهيد يتوقع جائزة عن فيلمه ” كبير سينغ “لكنه تراجع عن أدائه عندما أدرك أنه خسرها أمام رانفير بسبب فيلم ” جولي بوي “. لم يكن شاهيد سعيدًا جدًا بالأخبار التي تشير لخسارته الكبرى. نتيجة لتراجع شهيد، تواصل المنظمون مع فارون دوان الذي تدخّل واستبدل شاهيد وأحيا ليلة الجوائز.

ويتابع تقرير الموقع الهندي “لكن عندما حاولنا الاتصال بشاهيد، نفى مصدر مقرب من الممثل الشائعات وقال “شاهيد محترف ومهني ولا يترجع عن كلماته