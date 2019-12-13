ديبيكا بادوكون تنهار عند إطلاق البرومو الترويجي لفيلمها تشاباك

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أطلقت النجمة الهندية ديبيكا بادوكون يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، البرومو الترويجي لفيلمها الجديد “تشاباك” المقرر عرضه الفيلم الجمعة 10 يناير 2020، وذلك في حفل عقد بمدينة “مومباي”.

في أثناء الإطلاق، لم تستطع على ما يبدو الفنانة كبح دموعها لأنها شعرت بالإرهاق من كل الصور المرئية التي كانت تظهر أمامها على الشاشة الكبيرة. بحسب ما نقله موقع timesofindia.

قالت ديبيكا: “من النادر جدًا أن تصادف قصة يجب عليك أن تروِّها برواية كاملة. عادة، عليك أن تضع العملية بأكملها ثم تفكر فيما إذا كان العمل سيكون هو” الفيلم الأكثر تميزًا “في حياتك المهنية أم لا”.

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وأضافت “كان”تشاباك” هو القصة التي اخترتها على الفور في الدقائق القليلة الأولى بعد مقابلة أحد المخرجين، وعرفت بأن هذه هي القصة هو ما تريد التي أريد تقديمها”. كما شاركت بادوكون، برومو فيلم تشاباك، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

الفيلم من تأليف عتيقة شوهان، وإخراج ميجنا جولزار، وبطولة كل من ديبيكا بادوكون، فيكرانت ماسي، عنكيت بشت، ديلزاد هيويل.

وتدور الأحداث حول شخصية لاكشمي ديكسيت وهي إحدى الناجيات من الهجوم الحمضي، وتبدأ القصة في أثناء التحقيق معها حتى الهجوم الذي تسبب في تشوه وجهها، ورحلة كفاحها من إجراءات المحاكمات، وعلاجها