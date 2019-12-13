لفتة رومانسية من شاروخان لزوجته تشعل السوشيال ميديا.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أشعلت لفتة لطيفة للنجم شاروخان تجاه زوجته غوري خان في حدث أقيم مؤخرًا، وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع فيديو وهو يسير خلفها ممسكا لها ذل فستانها الطويل.

المقطع يثبت -بما لا يدع مجالا للشك- أن شاروخان بالفعل ملك القلوب، وأن رومانسيته على الشاشة قد لا تأتي من فراغ، بينما يوجد أصل حقيقي لها في أرض الواقع، يحكم النجم قلوب عشاقه منذ ما يقرب من عقدين ويستمر في فعل ذلك حتى الآن.

كما يُعرف ممثل Raees أيضًا بأنه رجل عائلة كامل ويحتفظ دائمًا بأحبائه في قائمة أولوياته. لا يوجد إنكار لهذه الحقيقة بأن شاه روخ وزوجته غوري خان هما من أكثر الأزواج شهرة في بوليوود.

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وتروي صحيفة “بينكفيلا” تفاصيل الحدث، تقول أن نجم “جاب تاك هاي جان” برفقة زوجته جوري، بدا شاروخ كالمعتاد أنيق في حلة سوداء. غوري، من ناحية أخرى، بدت مذهلة في ثوب أسود مع ذيل طويل. ولكن ما لفت انتباهنا هو اللحظة التي حمل فيها شاروخ ذيل فستانها وهي تسير.

تزوج شاروخان وجوري خان في عام 1991، وهما والدان لثلاثة أطفال - آريان وسوهانا وأبرام خان.

على الصعيد المهني، شوهد شاروخان آخر مرة في فيلم Zero الذي تم إصداره العام الماضي، إلى جانب أنوشكا شارما وكاترينا كايف في الأدوار القيادية. نحن الآن ننتظر بفارغ الصبر أن يعلن الملك خان عن مشروعه القادم قريبًا!