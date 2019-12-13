- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
هنأت النجمة الهندية بريانكا شوبرا زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس على بداية إطلاق فيلمه المقبل “جومانجي: المستوى التالي”، بدور العرض السينمائي.
غابت بريانكا عن العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس، حيث تصوّر أحد أعمالها الفنية الجديدة في دلهي، لكنها أظهرت دعمها لنيك من خلال Instagram.
في رسالة خاصة لها على Instagram Story، وصفت بريانكا زوجها بأنها “حبها” وقالت إنها فخورة به بينما هنأته على الفيلم. “فخور بك يا حبيبي، تهانينا على # JumanjiNextLevel “.
في العرض الأول للفيلم، أوضح نيك غيابها عن حدثه الفني الكبير. “إنها في الهند الآن، وهي تصوّر فيلمًا هناك، رغم أنها تشعر بالغيرة لأنها تحب جومانجي، وقالت إنها تريد حقًا أن تكون هنا، لكنها حصلت على عمل.
”جومانجي: المستوى التالي” هو الجزء الثاني من سلسلة “جومانجي”، يضم الفيلم أيضًا دواين جونسون، وكيفين هارت، وكارين جيلان، وجاك بلاك، بينما تعد أفلام أوكوافينا وداني ديفيتو وداني جلوفر إضافات جديدة إلى فريق الممثلين.
تدور قصة فيلم جومانجي: المستوى التالي Jumanji: The Next Level، حول عودة فريق من الأصدقاء إلى جومانجي لإنقاذ أحدهم، يحتاج اللاعبون إلى شجاعة أكبر، يخوضون مغامرة داخل الصحاري القاحلة إلى الجبال الثلجية للهروب من أخطر لعبة في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بريانكا شوبرا تهنئ زوجها نيك جوناس لفيلمه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.