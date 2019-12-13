سارة علي خان تقارن نفسها بنجمة الهند الكبيرة ريخا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

سارة على خان ليست فقط موضع تقدير لمهاراتها في التمثيل، ولكن أيضا لحسها الفكاهي الممتع مع الناس العاديين، أو مع الصحافة، أو حتى مع متابعيها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

قامت الممثلة يوم الأربعاء 11 ديسمبر، بتعرف متابعيها بمهارة جديدة تمتلكها، بعد أن نشرت “بوست” وهي تتباهى بمهاراتها الشعرية.

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لم تكتفي الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا بذلك بل شاركت صورتين جميلتين لها عن قرب على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وقامت بمقارنة غير عادية لنفسها مع نجمة الهند الكبيرة ريخا، وهو ما لاقى ثناء وقبول من عدد كبير من متابعيها.

كانت سارة على خان، ابنة الممثلة الشهيرة أمريتا سينغ والممثل سيف على خان، قد اعتلت الشهرة بعد إصدار أول أفلامها، “كيدارناث” فب بوليوود.

كما أن سارة على خان الجديدة في الساحة، تعتقد أن اختياراتها تستند إلى قناعة وستستمر في القيام بذلك، حيث قالت الممثلة في وقت سابق، بحسب موقع deccanchronicle: “في الواقع، أشعر بأنني جديدة جدا، طازجة وخام في صناعة السينما”.