سوناكشي سينها: أشعر بالتوتر قبل إطلاق فيلمي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تدرك النجمة الهندية سوناكشي سينها Sonakshi Sinha أن مصير نجاح أي عمل سينمائي، ليس بين يدي المرء، وأن الجمهور هو القاضي الأخير وصاحب القول الفصل في ذلك، لكن هذا لا يردعها عن الشعور بالقلق قبل إصدار مشروع جديد.

تقول سينها بحسب ما نقله موقع firstindia، ردا على سؤال حول ما إذا كانت تعاني من نفس القدر من القلق بعد عقد من الزمان، كما كان الحال عند إطلاق فيلمها الأول، “كل فيلم له رحلة خاصة به في حياتك، ويحمل أهمية”.

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وأوضحت سوناكشي “لقد تعلمت في وقت مبكر من حياتي المهنية ألا أخذ الأمر على محمل الجد، لأن مصير الفيلم ليس بين يديك. لقد بذلت قصارى جهدك ومنحته 100 في المائة والباقي يقع على عاتق الجمهور في النهاية “.

دخلت سوناكشي، ابنة الممثل الذي تحول إلى العمل السياسي شاتروغان سينها وبونام سينها، بوليوود مع سلمان خان في فيلم “دابانغ” في عام 2010.

وعن فيلمها الأول “Dabangg”نقول”هو ما جعلني أدرك مساري الحقيقي. لم أكن أعتقد أنني سأنتهي كوني ممثلة حتى أخبرني سلمان أن أقوم بهذا الفيلم. لكن منذ اليوم الأول، عرفت أن هذا هو المكان الذي أنتمي إليه.