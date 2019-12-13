كريتي سانون تكشف تفاصيل شخصيتها في «ميمي»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

عبرت الممثلة كريتي سانون، التي تنشغل حاليًا في تصوير فيلم “ميمي”، عن حماسها الزائد للفيلم. باعتبار أن العمل السينمائي الجديد يحتوي على قصة غير عادية وفقًا لمعايير بوليوود.حيث تجسد كريتي شخصية جديدة على السينما، هي شخصية الأم البديلة.

نقلت صحيفة pinkvilla عن الفنانة قولها متحدثة عن قصة الفيلم الشائكة “متحمسة جدا. إنها مبنية على موضوع الأم البديلة ولكنها في الواقع قصة هذه الفتاة الصغيرة التي تريد أن تكون ممثلة.

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وتابعت “إنها تعمل راقصة بمطعم سياحي في مدينة Mandawa، وانتهى بها الأمر لتكون أم بديلة لزوجين، وهي النقطة التي بدأت تغير حياتها بشكل كبير.

وأضافت: “تدور قصة الفيلم حول شخصية ميمي. انها مسلية جدا، سيناريو جميل. واحدة من أجمل النصوص التي قرأتها. سيكون لديك الكثير من الفكاهة. في الوقت نفسه، هناك الكثير من الشخصيات التي ستحظى بإعجابك”.

الفيلم من إخراج “لوكا شوبى” المشهور باسم لاكسمان أوت، وقد جرى تصوير 40 في المائة من الفيلم في المدينة السياحية مانادو، ومقرھا في ولاية راجاستان. تقول كريتي “متحمسة وعاطفية للمشروع عندما ينتھي بك المطاف في سرد القصة لكل شخص من حولك”.