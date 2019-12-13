كريستين ستيوارت بملابس كاشفة فى عرض فيلمها «Seberg».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حرصت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة كريستين ستيوارت، علي حضور عرض فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم ” Seberg ” في استوديوهات أمازون في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركزت عدسات المصورين عليها بمجرد وصولها لمكان العرض.

النجمة العالمية البالغة من العمر 29 عاما ظهرت، بإطلالة كلاسيكية ساحرة، وفستان مفتوح من الصدر، وأنتقت ملابسها ذات اللون الوردي المزينة باللون الفضي من تصميم دار أزياء ” Chanel ” .

فيلم ” Seberg ” شارك كريستين ستيوارت في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ، و من أبرزهم زازي بيتز و فانس فوجن و مارجاريت كويلي و روبين توماس و ستيفين روت ، و هو من إخراج بينديكت أندروز .

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ومن جهة أخرى، أكدت الممثلة الأمريكية، كريستين ستيورات، في تصريحات صحفية مؤخرا، أنها تتمني لعب دور بطل خارق مثلى الجنس فى أحد أفلام “عالم مارفل” الشهير.

النجمة العالمية كشفت فى مقابلة لها مع مجلة “فرايتي” الأمريكية، نشر موقع “سبوتنيك” جزء منها، أنه تم إبلاغها بإنه لولا تباهيها بعلاقتها المثلية، لحصلت على دور في فيلم من أفلام “مارفل”.

وقالت النجمة العالمية: قيل لي لا تخرجي إلى العلن ممسكة بيد حبيبتك حينها يمكنك أن تحصلي على دور في فيلم من أفلام مارفل.

كريستين ستيوارت أضافت قائلة: من الجيد أن تكون قادرا على التحدث عن ذلك بطريقة أصبح يفهمها الناس الآن، بدلا من أن أبدو كالمجنونة، في السابق كنت أخفي ميولي الجنسية التي كانت تبدو حينها وكأنها فكرة بعيدة المنال، الآن أصبح الأمر يختلف كليا.