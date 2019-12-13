محمد الشرنوبى ينتظر «بنات ثانوى»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ينتظر حاليا، الفنان المصري الشاب، محمد الشرنوبي عرض فيلم “بنات ثانوى”، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 7 يناير 2020، والعمل من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، ويشارك فى بطولته جميلة عوض وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب.
وكان المطرب محمد الشرنوبى قد أعلن عن خطوبته أمس على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، فى حفل عائلى للغاية، بحضور العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين، وهو الأمر الذى جعله محل اهتمام رواد السوشيال ميديا.
كما قدم محمد الشرنوبى حفلاً غنائيًا كبيرًا خلال فعاليات مهرجان الموسيقى بدورته الـ28، وسط حضور كامل العدد، وبعض الشخصيات العامة، وتألق الشرنوبى خلال الحفل وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير “زى الفصول الأربعة” الذى لاقى نجاحًا كبيرًا وضم 14 أغنية، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.
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