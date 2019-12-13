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دي كابريو يسلط الضوء على جفاف شلالات فيكتوريا.. اعرف القصة
الجمعة 13 ديسمبر 2019
سلط النجم الأمريكي ليوناردو دى كابريو، الضوء على تعرض شلالات فيكتوريا والتى تقع على الحدود بين زيمبابوي وزامبيا، لأسوأ موجة جفاف منذ قرن، حيث تعتبر واحدة من أعظم الشلالات فى العالم وأكثر مناطق الجذب السياحى فى أفريقيا، الأمر الذى يزيد من مخاوف التغير المناخى.
ليوناردو دى كابريو، نشر صور توضح جفاف شلالات فيكتوريا، وأعاد نشر تصريحات مقررة الأمم المتحدة المعنى بالحق فى الغذاء هيلل إلفر، لو كان الأمن الغذائى ضمن اعتبارات الأمن القومى، لم يكن أبدا ما وصل إليه الحالى فى زيمبابوي اليوم.
وقالت، أنه قد تسببت أسوأ موجة جفاف خلال قرن فى إبطاء شلالات فيكتوريا الشهيرة إلى حد كبير، مما يثير المخاوف حول أن تغير المناخ قد يقضى على مناطق الجذب السياحى على الحدود بين زيمبابوي وزامبيا، بالإضافة إلى جفاف معظم النباتات المحيطة بالمكان، ومعاناة نصف سكان زيمبابوي من الجوع الشديد.
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