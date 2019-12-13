محبو مايا دياب يطالبون بعروض لمسرحية "لوكاندة الأوباش"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انتهى عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، الذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي في صفوف محبي أبطال العمل وبينهم النجمة مايا دياب التي طالبها الجمهور بإعادة عرض المسرحية في أكثر من دولة عربية منها لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.

Advertisements

من جهتها، "دياب" عبّرت عن سعادتها بنجاح المسرحية والأصداء الإيجابية التي رافقت عرضها مشيرةً لنفاذ بطاقات الدخول منذ العرض الأول وعلى مدى أربع ليالي. وقالت أن هذا العمل كان من أهم وأجمل التجارب التي خاضتها خلال مسيرتها الفنية

وأشادت بالإستقبال الحار الذي لاقته من الجمهور السعودي، مؤكدة على أن المملكة العربية السعودية ستبقى دائماً بيئة حاضنة للأعمال الفنية والثقافية الراقية.

وتوجهت لأبطال العمل بالشكر الكبير على تعاونهم ومحبتهم الكبيرة، قائلة أنها لن تنسى الذكريات الجميلة التي جمعت بينهم.

يذكر أن المسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي. ولقد أطلقت من خلالها أغنيتها الجديدة "ربع ساعة". علماً أنها تجمعها مع الفنانين ماجد المصري، حسن الرداد، حمدي الميرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة، سعد الصغير، إنجي علي، أوس أوس وحسن عبد الفتاح.

هذا وتستعد "دياب" لإحياء حفلين متتاليين لمناسبة رأس السنة في مصر، بالتزامن مع التحضير لعدة مشاريع فنية ستصبر النور قريباً.