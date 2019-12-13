شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يطمئن جمهوره عن حالة والدته الصحية:بقيت بخير وبتدعليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب الشعبى أحمد شيبة رسالة إلى شكر إلى متابعيه عقب تحسن حالة والدته، حيث طلب منهم من قبل الدعاء لها بالشفاء العاجل.

المطرب الشعبى أحمد شيبة، نشر صورة بجواروالدته، وعلق قائلاً:"لحبايب قلبي اللي بيبعتوا رسائل و بيكلموني وعايزين يطمنوا على أمي، الحمدلله هي بقت بخير وأحب أطمن كل الناس أنها الحمد لله أحسن وبتدعيلكم كلكم.. ربنا ما يحرمني منكم وألا يحرمكم مني".

أحمد شيبة من ناحية أخرى طرح شيبة مؤخراً دويتو جديد مع المطرب الشعبى حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس. يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان بعنوان " سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.

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