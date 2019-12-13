شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة عن مشاركته فى "علاء الدين" : عرض مختلف ويارب يعجب الجمهور السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أسرة مسرحية "علاء الدين" من بطولة أحمد عز، للسفر يوم الجمعة المقبل الموافق 20 ديسمبر إلى المملكة العربية السعودية، لبدء البروفات هناك استعدادا لانطلاق العرض 4 أيام متتالية للمسرحية بدءاً من الأحد 22 ديسمبر الحالي على مسرح بوليفارد، في إطار العروض المختلفة المشاركة فى موسم الرياض.

وأعرب الفنان محمد جمعة أحد الفنانين المشاركين فى بطولة العمل عن سعادته البالغة بالمشاركة في مسرحية علاء الدين أمام أحمد عز، وباقي أسرة مسرحية ككل، قائلًا: "سعيد جدا بهذه التجربة، واتمنى المسرحية تنال إعجاب الجمهور السعودى، وأوضح أن العرض مختلف وسيكون مفاجأة لكل مشاهديه.

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وأضاف جمعة لـ"الخليج 365" أن أخر العروض المسرحية التى قدمها كمخرج أو كممثل، كانت مسرحية "غيبوبة" مع الفنان أحمد بدير، و" المحروسة والمحروس" مع النجم الراحل أحمد راتب.

يذكر أن مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، تأليف ورشة كتابة تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، وإخراج مجدى الهوارى.