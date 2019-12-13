شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. شاب ينحت تمثالاً لمحمد رمضان ويصل له بعد عام ونصف بحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ أحد الشباب الموهوبين والذى يدعى "علاء صلاح" من محافظة الشرقية، النجم محمد رمضان بنحت تمثال يشبه له تماما وممسكًا بمسدس، كما كان يظهر فى كليب "مافيا"، الذى حقق أعلى المشاهدات فى وقت قصير، وأحدث صدى فى الوطن العربى ودول العالم الأخرى.

وقال علاء صلاح، إنه منذ عام ونصف وهو يحاول الوصول لأى شخص يستطيع أن يوصله بالنجم محمد رمضان، ولكنه لم ييأس أبدا حتى وصل له أخيرا، معبرا عن مدى حبه وسعادته برؤيته هذه اللحظة التى طال انتظارها منذ وقت كبير.

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وأعرب النجم محمد رمضان عن سعادته الكبيرة بهذه الهدية الثمينة التى لا تقدر بثمن، مؤكدا "أغلى هدية فى حياتى، وربنا يديم المحبة وأهل الشرقية أهل الكرم ومش جديد عليهم، وأنا بقوله يارب تكون فى المستقبل فخور بيا زى ما أنت شايفنى، لأن دى مسؤولية كبيرة، وحب الناس لا يقدر بأى شىء".

ويحيى رمضان حفلا غنائيا فى مراكش بالمغرب، يوم 29 ديسمبر من الشهر الجارى، ويخوض بطولة مسلسل "البرنس" فى السباق الرمضانى المقبل، بمشاركة غادة عادل، وأحمد زاهر، روجينا، مى سامى، ومن إنتاج شركة سينرجى.



