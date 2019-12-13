شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز: "ياعشاق النبى" أول أغنية قمت بغنائها فى طفولتى والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت خلال استضافتها فى برنامج "شريط كوكتيل"، الذى يقدمه الفنان هشام عباس عبر قناة الحياة الخميس، أن أول أغنية قامت بغنائها وهى طفلة هى أغنية "يا عشاق النبى" من تراث سيد درويش وكانت وقتها مع المايسترو الكبير سليم سحاب على مسرح الأوبرا.
كما غنت الفنانة شاهيناز خلال الحلقة مع هشام عباس، جنبًا إلى جنب مجموعة من الأغاني منها أغنية "فين وفين" وأغنيةعلى الكورنيش وبعض الأغاني الأخرى، حيث يتم عمل "كوكتيل" من الأغانى باسم "أحلى الذكريات".
برنامج "شريط كوكتيل" يذاع الخميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.
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