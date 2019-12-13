سلمي رشيد مع ابنها وهنادي مهنا بملابس شتوية.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سلمى رشيد

نشرت الفنانة سلمى رشيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها مع ابنها يانس وعلقت: "ابني اجمل زينة بحياتي".

نجوى فؤاد

نشرت الفنانة نجوى فؤاد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها نالت إعجاب محبيها.

محمد مهران

نشر الفنان محمد مهران، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بوستر فيلمه "بنات ثانوي"، وعلق عليها: "فيلم بنات ثانوي، يوم 7 / 1 / 2020 في جميع السينمات بدور الشيخ أشرف الكومي".

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هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس شتوية، ونالت إعجاب متابعيها.

منى الشاذلي

نشرت الإعلامية منى الشاذلي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ومعها الكابتن رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي من كواليس حلقتها معه.

سعد لمجرد

نشر الفنان سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها، وظهر يرتدي قِرطا "حلق".

وفاء الكيلاني

نشرت الفإعلامية وفاء الكيلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خشعت لها، وظهرت بفستان فضي.

مصطفى هريدي

نشر الفنان مصطفى هريدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له مع الفنان محيى إسماعيل، وعلق عليها: "الآن في جاردن سيتي، قابلت الأستاذ محيى اسماعيل".

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من منتدى شباب العالم، وعلقت عليها "أتمنى أن يسود العالم الحب والفرح والسلام".