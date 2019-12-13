اليوم.. تشييع جثمان شريف السقا من مسجد الشرطة بعد صلاة الجمعة

يشيع اليوم، جثمان المخرج الراحل شريف السقا بعد صلاة الجمعة، من مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن الراحل كان يستقل سيارته، واصطدم

بسيارة متوقفة في شارع النصر بدائرة قسم شرطة منشأة نصر.

وتبين من التحقيقات عدم وجود أي شبهة جنائية في

الحادث وأن المتوفى فوجئ بسيارة متوقفة أثناء سيره في الطريق.

وصرحت النيابة العامة، قبل قليل، بدفن جثمان المخرج الراحل شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية مع عمرو أديب، الذي توفي في حادث سير، مساء أمس الخميس.