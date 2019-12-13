يشيع اليوم، جثمان المخرج الراحل شريف السقا بعد صلاة الجمعة، من مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر.
وذكرت التحريات والتحقيقات، أن الراحل كان يستقل سيارته، واصطدمبسيارة متوقفة في شارع النصر بدائرة قسم شرطة منشأة نصر.
وتبين من التحقيقات عدم وجود أي شبهة جنائية فيالحادث وأن المتوفى فوجئ بسيارة متوقفة أثناء سيره في الطريق.
وصرحت النيابة العامة، قبل قليل، بدفن جثمان المخرج الراحل شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية مع عمرو أديب، الذي توفي في حادث سير، مساء أمس الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. تشييع جثمان شريف السقا من مسجد الشرطة بعد صلاة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.