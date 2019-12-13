السبت .. أيكون تكرم جيل جديد من صناع الأفلام التسجيلية



قامت شركة أيكون بتدريب مجموعة من الشباب علي صناعة الأفلام القصيرة عن قضايا النوع والتنوع الثقافي والفني والحضاري في مختلف مجتمعات مصر للعام الثاني علي التوالي لإعداد جيل جديد من الشباب من صناع الأفلام التسجيلية القصيرة.

وقامت الشركة بتنظيم مسابقة للأفلام التسجيلية القصيرة بعنوان

مصر جميلة بهدف نشر الجمال في مصر علي مستويات مختلفة وإلقاء الضوء علي أهمية وفائدة التنوع في مجتمعاتنا المصرية.وقامت لجنة من الخبراء بتقييم الأفلام وتحديد الأفلام الفائزة وسيتم الإعلان عنها في المهرجان الذي تنظمه الشركة للاحتفال بتخريج تاني دفعة من الشباب الحاصلين علي تدريب لصناعة أفلام بأقل إمكانيات والحفاظ علي محتوي و جودة عالية.

وسيقام الاحتفال بالتعاون مع مركز جرهارت في الجامعة الأمريكية بالتجمع يوم ١٤ ديسمبر الساعة الخامسة مساء وسيتم إعلان نتيجة المسابقة وتوزيع الجوائز في حضور عديد من الفنانين والشخصيات الهامة.