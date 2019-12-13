معلومات لا تعرفها عن راندا رياض خطيبة محمد الشرنوبي

تصدر الفنان والمطرب محمد الشرنوبي، معدلات الأكثر بحثًا في جوجل، خلال الساعات الأخيرة من اليوم الخميس، وذلك بعد إعلان خطبته في أجواء عائلية علي مديرة أعمال الفنانة أنغام راندا رياض.

وأحتفل الفنان محمد الشرنوبي بخطبته على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، أول أمس، بحضور العائلتين فقط، ولم يعلنوا عن موعد الزفاف، وتم الأكتفاء

بإعلان الشرنوبي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الخطبة دون الدخول في تفاصيل .

وكالعادة بعد إعلان الخطوبة، بدأ محبي الفنان محمد الشرنوبي، بالبحث عن معلومات لخطيبته راندا رياض، ولذلك ترصد "بوابة الوفد"، أبرز المعلومات عن راندا رياض .

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حصلت راندا رياض، على بكالوريوس كلية الاقتصاد بالجامعة البريطانية في القاهرة عام 2011، كما حصلت على شهادة مدير فنان محترف من كلية بيركلي الموسيقية الأمريكية.

وقضت راندا رياض فترة عمل في التسويق الرقمي، فيما بدأت عملها مع فريق الفنانة أنغام في يناير 2017.

-وفي يونيو 2018 أعلنت الفنانة أنغام أنها أصبحت مديرة أعمالها ولا يوجد أي شخص آخر مسئول عن أعمالها سواها، وتتميز خطيبة محمد الشرنوبي بالإهتمام بالخروجات ونشر صورها عبر حسابها بموقع تداول الصور إنستجرام .