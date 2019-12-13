النصابين يجمع آسر ياسين ونيللي كريم خلال أيام

تستعد الفنانة نيللي كريم لتصوير مسلسل "النصابين" أمام الفنان آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى وإخراج كاملة أبو ذكرى تمهيداً لعرضه في رمضان المقبل. المقبل. والمسلسل من إنتاج جمال العدل ومن المنتظر أن يتم استكمال التصوير خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن توقف التصوير العام الماضي تحت إشراف المخرج أحمد مدحت، ويشارك في بطولة المسلسل مصطفي درويش، وميدو عادل، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الاستقرار علي فريق العمل بشكل كامل منتصف الأسبوع القادم. توقف التصوير العام الماضي تحت إشراف المخرج أحمد مدحت، ويشارك في بطولة المسلسل مصطفي درويش، وميدو عادل، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الاستقرار علي فريق العمل بشكل كامل منتصف الأسبوع القادم.

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