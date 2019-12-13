يكرم الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس النجمة ليلى علوى ويمنحها درع الجامعة يوم الثلاثاء فى االثانية عشر ظهرا خلال ندوة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة. وتقام الندوة تحت إشراف أ.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع، والأستاذ الدكتور جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع.

ويحضر الندوة عدد من أساتذة الجامعة والشخصيات العامة، ويعرض فيلم عن المشوار الفنى للنجمة ليلي علوى، وأهم أعمالها السينمائية والتليفزيونية، وتناقش مع شباب الجامعة دور الفن فى خدمة قضايا المجتمع، وتتحاور معهم وتجيب على ما يشغلهم من تساؤلات وتدير الندوة الكاتبة الصحفية آمال عثمان. ويعرض فيلم عن المشوار الفنى للنجمة ليلي علوى، وأهم أعمالها السينمائية والتليفزيونية، وتناقش مع شباب الجامعة دور الفن فى خدمة قضايا المجتمع، وتتحاور معهم وتجيب على ما يشغلهم من تساؤلات وتدير الندوة الكاتبة الصحفية آمال عثمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة عين شمس تكرم ليلى علوى الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.