شاهدوا.. أحلام تبارك لفجر السعيد بإنتقالها لمنزلها

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 12:54 صباحاً - توجّهت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ بالتهنئة للإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ بإنتقالها الى منزلها، متمنية لها حياة سعيدة.

وكتبت أحلام على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “الحمد لله ع السلامه ام عثمان نورتي بلادچ واهلچ وبيتچ ويارب ما تفارقچ هالابتسامه والفرحه وجعل ما جاچ تكفير يارب”.



الجدير ذكره ان فجر السعيد اعلنت مؤخرا عن مغادرتها للمستشفى بعد إنتهائها من فترة علاجها من أزمتها الصحية، ونشرت عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل منزلها وذلك بعد يوم على خروجها.

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