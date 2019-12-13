شاهد.. مريم حسين تظهر رفقة صديقها السعودي بنفس الاطلالة في مهرجان مراكش

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 12:54 صباحاً - اعتمدت النجمة المغربية، مريم حسين، مساء أمس الأربعاء، إطلالة تقليدية جعلت جميع الأنظار تتجه نحوها، خلال حفل تكريم الفنانة المغربية، منى فتو، في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.



وحضرت مريم حسين رفقة الإعلامي السعودي، عزيز الحماد، الذي ارتدى بدوره الزي المغربي. وكشفت مريم حسين في تصريح لمجلة “غالية”، عن علاقة صداقة قوية تجمع بينهما، وأنهما دائما ما يلتقيان في

ووجهت مريم حسين كلمة في حق الفنانة المغربية المكرمة، وقالت في تصريح لمجلة “غالية” جاء فيه: “تبارك الله عليك،واحنا تنتعلموا منك، وإن شاء الله للعالمية”. وحضرت مريم حسين رفقة الإعلامي السعودي، عزيز الحماد، الذي ارتدى بدوره الزي المغربي. وكشفت مريم حسين في تصريح لمجلة “غالية”، عن علاقة صداقة قوية تجمع بينهما، وأنهما دائما ما يلتقيان في السعودية ووجهت مريم حسين كلمة في حق الفنانة المغربية المكرمة، وقالت في تصريح لمجلة “غالية” جاء فيه: “تبارك الله عليك،واحنا تنتعلموا منك، وإن شاء الله للعالمية”.

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