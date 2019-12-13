هذا ما فعلته سارة الطباخ بعد خطوبة محمد الشرنوبي!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 12:54 صباحاً - بعد خطوبة الفنان المصري ​محمد الشرنوبي​ للمرة الثالثة من فتاة خارج الوسط الفني، رفعت خطيبته السابقة المنتجة المصرية سارة الطباخ من خلال محاميها حسام السنهوري دعوى قضائية لمحكمة القاهرة الاقتصادية، طالبت فيها بالتعويض عن فسخ الشرنوبي التعاقد من طرف واحد، وذلك بعد ان حذرت سابقا كل شركات الانتاج من التعامل معه بسبب وجود عقد بينه وبين شركتها.

يُذكر أن الشرنوبي وافق على الظهور كضيف شرف في فيلم “بنات ثانوي”، الذي يعتمد على البطولة الشبابية، للمخرج محمود كامل والمؤلف أيمن سلامة.

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