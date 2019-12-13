شاهدوا.. بلقيس تتألق بفستان من “خسمة ونص”

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 12:54 صباحاً - وجدت علاقة بين أحد فساتين الفنانة بلقيس ومسلسل “خسمة ونص” الرمضاني. وتبين أن الفستان الذي ارتدته الفنانة خلال إحياء حفلها لمناسبة اليوم الوطني الإماراتي هو نفسه الذي ظهر في إحدى حلقات المسلسل الشهير الذي أدى دور البطولة فيه الفنان السوري قصي خولي والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

ورغبت في الحصول على مثيل له بعدما أن رأته في مشهد ظهرت فيه الممثلة سينثيا صاموئيل، حيث طلبت من منسقة المظهر الخاصة بها أن تحضر لها تصميماً مشابهاً.

وعلمت سينثيا بالأمر وعقبت من خلال خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستجرام” بنشر صورة للفنانة وهي ترتدي الفستان مع التعبير عن حبها لها وبادلتها الأخيرة الشعور نفسه. Advertisements





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