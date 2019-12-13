2020 عاما للحوار الثقافي الإماراتي الكوري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية وبارك يانغ وو، وزير الثقافة والرياضة والسياحة بكوريا الجنوبية في العاصمة سول، مذكرة تفاهم لإطلاق الحوار الثقافي الإماراتي الكوري في 2020.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار رغبة الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الثقافي، وتهدف إلى تطوير العلاقات المتبادلة بين البلدين في مجالات الثقافة والفنون، والتعليم الثقافي والفني، والإعلام، والرياضة؛ بما يسهم في تمتين العلاقات الودية بين شعبي البلدين.

وتعد مذكرة التفاهم من ثمار العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، وتهدف إلى إقامة حوار ثقافي بينهما خلال عام 2020، لتبادل الآراء والأفكار بشأن مجالات التعاون المشترك، وضمان التواصل المستمر وترسيخ التقارب الثقافي والمعرفي بين ثقافات البلدين.