ميريام فارس تحيي حفل ليلة رأس السنة في الأردن

تستعد المطربة اللبنانية لإحياء حفل غنائي، ليلة رأس السنة، بفندق الشيراتون، بالأردن.

ونشرت ميريام "بوستر" دعائيا للحفل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "السنة حابة اختتم وافتتح سنة الجديدة مع جمهوري الحبيب بالأردن، في فندق شيراتون عمان، 2020".

يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية كليب "قومي" باللهجة الخليجية، من كلمات وألحان يوسف العناني، وتوزيع حسام الدين موسى، وحقق نجاحا وقتها.

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