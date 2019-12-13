تستعد المطربة اللبنانية لإحياء حفل غنائي، ليلة رأس السنة، بفندق الشيراتون، بالأردن.
ونشرت ميريام "بوستر" دعائيا للحفل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "السنة حابة اختتم وافتتح سنة الجديدة مع جمهوري الحبيب بالأردن، في فندق شيراتون عمان، 2020".
يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية كليب "قومي" باللهجة الخليجية، من كلمات وألحان يوسف العناني، وتوزيع حسام الدين موسى، وحقق نجاحا وقتها.
قد يهمك ايضاً:
ميريام فارس تساند تركي آل الشيخ بعد إعلانه عن مرضه
أول تعليق من ميريام فارس على حفلها في السعودية
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تحيي حفل ليلة رأس السنة في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.