ناصيف زيتون يحيي حفلا غنائيا في هولندا

يستعد الفنان السوري ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائي، 21 ديسمبر المقبل، في معرض "إكسبو توينتي" في هولندا.
ونشر زيتون بوستر دعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "انضموا يوم 21 ديسمبر، في معرض إكسبو توينتي في هولندا".
وأحيا الفنان ناصيف زيتون، حفلاً غنائيًا يوم 27 سبتمبر الماضي في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمّان.
يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" على طريقة الرسوم المتحركة
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