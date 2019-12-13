إليسا تحيي حفلاً غنائيًا في الكويت

أعلنت الفنانة إليسا، عن استعدادها لإحياء حفل غنائي في الكويت، يوم الخميس 2 يناير2020، وذلك بأرض المعارض الدولية صالة 5 في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ونشرت إليسا، برومو للحفل، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "أخيرًا، سأكون في الكويت في الثاني من يناير 2020، سيكون عرضًا رائعًا أعدكم، لا يمكنني الانتظار حتى أراكم جميعًا".

وكانت إليسا، انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "حبة اهتمام"، من أغاني ألبومها الجديد، المنتظر طرحه خلال الفترة المُقبلة.

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