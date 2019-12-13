عاصي الحلاني يحيي 3 حفلات بمصر وألمانيا وتركيا احتفالًا بالعام الجديد

يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لإحياء 3 حفلات غنائية في مصر وألمانيا وتركيا احتفالًا بالعام الجديد.

ويحيي الحلاني، حفلاً غنائيًا بالقاهرة ليلة رأس السنة بفندق كونكورد السلام، فيما سيحيي حفله الثاني في كولون بألمانيا يوم 25 ديسمبر، أما الحفل الثالث سيكون في أماسيا بتركيا يوم 27 ديسمبر، وهو ما أعلنه عبر حسابه على"تويتر".

واحتفل الفنان عاصي الحلاني بعيد ميلاده الـ49، منذ أيام، داخل المستشفى، منذ أيام، وعلق: "حظي أن أكون يوم مولدي في المستشفى لإجراء عملية جراحية لنزع أسياخ المعدنية من يدي والكتف".

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