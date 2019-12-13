القاهرة – لايف ستايل روج الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، لحفلاته الغنائية ليلة رأس السنة. ونشر "صبري" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، البوسترات الدعائية لحفلاته الثلاث. وتقام الحفلات بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019، بفندق سميراميس، وبعدها فندق انتركونتيننتال سيتي ستارز القاهرة، ويختتمها بفندق الماريوت بالزمالك. يذكر أن رامي صبري طرح مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية "فارق معاك"، والذي حقق نجاحا كبيرا، ويضم 12 أغنية أبرزها "أنا بابا"، "بتهتمي"، "صعبان عليا"، "وعجبي عليك يا زمان"، وغيرها. Advertisements قد يهمك ايضاً: رامي صبري يحيي حفلا غنائيا في دبي رامي صبري يحيي حفل ليلة رأس السنة في القاهرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري يحيي 3 حفلات غنائية ليلة رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.