وائل كفوري يحيي حفل رأس السنة في الولايات المتحدة الأمريكية

القاهرة – لايف ستايل
يستعد المطرب اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل ليلة رأس السنة، بالولايات المتحدة الأمريكية.
ونشر كفوري بوستر دعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ليلة رأس السنة مختلفة هذا العام، في أمريكا 2020".
وأحيا المطرب اللبناني وائل كفوري، حفل عيد استقلال لبنان، 22 نوفمبر الماضي، بمشاركة الفنان اللبناني ملحم زين.
كما طرح المطرب اللبناني وائل كفوري أحدث كليباته "استشبهت فيكي" يونيو الماضي، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
أغنية "استشبهت فيكى" من كلمات منير بوعساف، وألحان هشام
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