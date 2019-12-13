إليسا تحيي حفلا بالإسكندرية لصالح مرضى السرطان

تحيي المطربة اللبنانية إليسا حفلا خيريا بأحد النوادي في الإسكندرية، إذ تخصص حصيلة بيع تذاكر الحفل لصالح مرضي السرطان. وتقدم إليسا لجمهورها في الحفل عددا من الأغنيات القديمة والحديثة ومنها: "لولا الملامة"، "على بالى حبيبى"، "بتمون"، "حبك وجع"، "عيشالك"، وغيرها. وكانت إليسا قد وصلت إلى الإسكندرية، أمس، وأجرت بروفات لحفلها. Advertisements قد يهمك ايضاً: إليسا في فساتين قصيرة هل ناسبتها الفنانة إليسا تبدأ استعداداتها لاستقبال أعياد الكريسماس

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