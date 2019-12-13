قصي خولي يكشف عن الإصابة التي منعته من المشاركة في "ماكو"

القاهرة – لايف ستايل
كشف الفنان قصي خولي عن الإصابة التي منعته من المشاركة في فيلم ماكو، بعد موافقته على الفيلم.
وأضاف خولي، خلال حوار في برنامج "mbc trending" أن هناك مشكلة بيده، تطلبت عملية، لكنه حين سافر لإجرائها لم يتمكن من ذلك، بسبب تأخره.
وتابع: "هناك قطع في وتر بعضلة البايسبس، وتأخري جعل العملية تتأجل، بعد الخضوع للعلاج لفترة، سأقوم بإجراء العملية".
وأوضح أن الفيلم أغلب مشاهده تحت الماء، ولذلك اعتذرت عن عدم المشاركة، متنميا التوفيق لصناع العمل.
يشار إلى أن فيلم ماكو بطولة نيكولا معوض، بسمة، ناهد السباعي، منذر رياحنة، محمد مهران، خالد أنور.
وكانت تشارك في بطولته أيضا منة فضالي لكنها انسحبت من العمل، ولم توضح أسباب ذلك.
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