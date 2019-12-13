شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كواليس تسجيل عبد الباسط حمودة لـ أجدد أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة أغنية جديدة لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، وهي من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقي زيزو فاروق، وهندسة صوت محمد جودة، ومن المقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.



عبد الباسط حمودة ومصطفي حسن ومحمد عبد المنعم وزيزو فاروق

من ناحية أخرى أنتهى عبد الباسط مؤخراً من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان " اللى يتكلم يتكلم "، من كلمات عماد عبيد، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم.



عبد الباسط حمودة

يذكر أن آخر أعمال عبد الباسط حمودة أغنية " كازانوفا" من فيلم "صباح الخير"، وشاركه في غنائها المطرب إيساف وهي من كلمات عماد عبيد، ألحان هاني فاروق، فيلم ينتمى إلى طبيعة الأعمال الدرامية والرومانسية.