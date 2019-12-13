شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. أسرة المخرج محسن حلمى تتلقى عزائه بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى الفنانة سلوى محمد على، عزاء زوجها المخرج المسرحى الراحل محسن حلمى، يوم الأحد المقبل عقب صلاة المغربر من مسجد عمر مكرم بالتحرير.

وتوفى محسن حلمى يوم الأربعاء الماضى، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، وشارك فى تشييع الجثمان عدد من نجوم الفن والغناء منهم، الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، محمود حميدة، أحمد عبد العزيز، سيدر جب، ريهام عبد الغفور، محمد العدل، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، المخرج يسرى نصر الله، نهي العمرسي.

قدم المخرج الراحل محسن حلمى عددا كبيرا من العروض المسرحية ومنها "عريس لبنت السلطان" بطولة لطفى لبيب، "فيما يبدو سرقوا عبدو" بطولة أحمد أدم وعبير صبرى وميمى جمال وصلاح عبد الله، "حلو وكداب"، "أولاد ثريا"، و"ليلة من ألف ليلة"، وتم تكريمه موخرًا فى المهرجان القومى للمسرح.

‎مسرحية "ليلة من ألف ليلة" للنجم يحيى الفخرانى كانت آخر أعمال الراحل محسن حلمى وتم عرضها على خشبة المسرح القومى بالعتبة، وشارك فى بطولتها لطفى لبيب، هبة مجدى، محمد محسن، ضياء عبد الخالق، سلمى غريب، موسيقى وألحان أحمد صدقى، وديكور محمد الغرباوى، وأزياء نعيمة العجمى، وتنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر.