شاهدوا.. ما قصة المشهد الجريء لـ عمرو سعد؟

كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 11:48 مساءً - نشر الممثل المصري ​عمرو سعد​ على حسابه الخاص مشهد من فيلم “مولانا”، واصفا اياه بالمشهد الجريء، معلقا بالقول: “مشهد جريء من فيلم مولانا عمرو سعد، حكايتي مع الفيلم ده كبيرة اولها كان رفض وتردد وبعدين قناعة انه حاجة مهمة وخطيرة محتاجها الناس وواجب تجاه الدين والمبادئ بتاعتنا وبلدنا وبعده جهد كبير من كل اللي اشتغلوا وفكروا ثم أزمات منع من دول كتير ثم نجاح كبير وجوائز مهمة ومقالات من نقاد عالميين وعرب وفي هوليود إعجاب من رابطة الجولدن جلوب وتصفيق لمده طويله وتكريم من اكبر حكام في الأوسكار الأميركي لدرجة انهم طلبوا مني البقاء في أميركا وتقديمي لاحد الشركات الكبرى ورسائل من ناس في كل مكان للفيلم ولسه الحكاية ما انتهتش وليها باقي مهم هاكمل ليكم الحكايه بعدين لان الفيلم اللي كنت طموح في ترجمته لكل اللغات في العالم واللي لسه لم يعرض بعد في المحطات المصرية”.