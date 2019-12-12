بعد رقصها حافية القدمين.. فيفي عبده تبهر المتابعين بهذه الصورة

كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 11:48 مساءً - تنشط الراقصة والممثلة المصرية ​فيفي عبده​ كثيرا في هذه الفترة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ انها نشرت صورة جديدة لها أبهرت بها المتابعين.

وظهرت فيفي مرتدية فستانًا باللون الزهري مكشوف الصدر ، ووضعت مكياج ملائم لبشرتها، وعلّقت على صورتها قائلة: “اشطاط عسلات فلات من مصر أم الدنيا وحشتوني اوي بحبك اوي”.الجدير ذكره ان فيفي عبده اثارت جدلا كبيرا مؤخرا بين المتابعين، وذلك بعد نشرها على حسابها الخاص مقطع فيديو لها وهي ترقص حافية القدمين أمام منزلها على أنغام أغنية مصرية شعبية.