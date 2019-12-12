والد بيونسيه يكشف عن تعرضها للتحرش في مراهقتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف ماثيو نولز، والد المطربة الأمريكية الشهيرة بيونسيه، أن نجلته وزميلتها فى الفرقة الموسيقية، كيلى رولاند، قد تعرضتا للتحرش الجنسى فى سن المراهقة.

وبحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، فإن والد بيونسيه البالغ من العمر، 67 عامًا، قال في محادثة مع تلفزيون فلاد ، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، إن عضوين من مجموعة R&B المتمركزة في أتلانتا “Jagged Edge”، تصرفا بشكل غير لائق مع بيونسيه وصديقتها عندما كان عمرهما 16 عامًا.

وكشف نولز، الذي ظهر في البرنامج للترويج لكتابه الجديد،”ديستني تشايلد: ذا تريلد”، الفتيات كن قاصرات، يبلغن من العمر 16 عامًا، والشباب يبلغان من العمر 21 و 22 عامًا، وأن الحادث وقع فى أواخر التسعينيات.

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وتابع والد بيونسيه قائلا: تلقيت مكالمة من كيلي وبيونسيه، قائلين إنهما يتعرضان باستمرار للمضايقة من قبل اثنين من الأعضاء في Jagged Edge”، ولم يحدد نولز أى من أعضاء الفريق يقصد، وكشف أنه أخرجهم من الحافلة في مدينة باتون روج بولاية لويزيانا الأمريكية.

وكانت بيونسيه قد نشرت، لقطات جديدة لها من جلسة تصوير أجرتها لمتابعيها على موقع تبادل الصور إنستجرام.

وكانت صحيفة الديلي ميل البريطانية، قد نشرت هذه اللقطات الجديدة التي ظهرت بها بيونسيه بإطلالة من تصميمات ماركة Mary Janes، واحتوت اللقطات التي نشرتها بيونسيه لنفسها، على إطلالتها التي حضرت بها عرض خاص لفيلم وثائقي جديد بعنوان Queen & Slim الذي تخرجه صديقتها المقربة Melina Matsoukas.

ويعد أحدث ظهور للنجمة بيونسيه، البالغة من العمر 38 عاما، خلال الحفلة الذي ينظمه مغني الراب جاي زي، زوج النجمة بيونسيه سنويًا، وهو حفل خيري باسم Sean Carter Foundation، يجمع من خلاله تبرعات للطلبة الغير قادرين على تكاليف دراستهم بالجامعات.