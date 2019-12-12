فجر السعيد تعاتب أحلام.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عتابًا إلى صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام، بسبب عدم تنفيذ وعدها بمرافقتها لها خلال رحلة علاجها في العاصمة الفرنسية باريس، علاوة على عدم استقبالها لها في المطار.

عتاب فجر للفنانة الإماراتية، جاء ردًا على تهنئة أحلام لها لدى عودتها اليوم إلى الكويت، إذ غردت أحلام قائلة للسعيد: "الحمد لله ع السلامه ام عثمان نورتي بلادچ واهلچ وبيتچ ويارب ما تفارقچ هالابتسامة والفرحه وجعل ما جاچ تكفير يارب".

وردت عليها السعيد: "حبيبتي أم فاهد لا يمكن تتصورين أشكثر تضايقت لما ماجيتي باريس ولا رافقتيني في رحلة العوده كما وعدتيني.. قلتيلي آنا وديتچ باريس وآنا بردچ الكويت تمشين.. وللأسف هذا ماصار.. وهم مالقيتچ بالمطار بس لقيت وردچ بالبيت.. الورد مايعوضني عنچ ولا عن شوفتچ".

يذكر أن الإعلامية الكويتية كانت قد حرصت على توجيه رسالة شكر للفنانة الإماراتية أحلام، بعد مساندتها لها في رحلة علاجها الأخيرة التي خاضتها في باريس مؤخرا، قائلة: "كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقة الحبيبة لتطمئني بأنني سأعود كما كنت، شكراً أحلام، يحيي العظام وهي رميم". وجاء ذلك بعد أن صدمت متابعيها في وقت سابق بصورة لها وهي داخل الطائرة الطبية أثناء رحلة علاجها إلى باريس، حيث ظهرت في حالة غيبوبة تامة ووضع صحي متدهور وبجانبها الفنانة أحلام.

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وفي الوقت نفسه، عبرت فجر السعيد عن سعادتها لرؤيتها صالح الفضالة، رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، في استقبالها بالمطار، وغردت له قائلة: "كم ابتهجت برؤية بوفضاله الله يحفظه صالح الفضاله في المطار بإستقابلي لايمكن تتصورون شعوري وأنا أرى هذه القامه الكبيره في قلوب أهل الكويت وهي تنتظرني في المطار، شرفتني يابوفضاله وفرحتي في استقبالك لي تعادل فرحتي في جائزة الدوله التقديره اللي اليوم إستلمتها لما شفتك مستقبلني بالمطار".

وقوبلت فجر السعيد لدى وصولها الليلة إلى مطار سعد العبدالله في الكويت بحفاوة كبيرة حيث كان هناك حشد كبير من محبيها في انتظارها، وتوجهت الإعلامية الكويتية بالاعتذار لمن لم تستطع مصافحتهم، بقولها: "شكراً من كل قلبي لكل من تعنالي وجاني المطار ولعذرني اللي ماقدرت أسلم عليه والله مو بيدي كان ودي أسلم عالكل لكن الظروف والزحمه ماخلتني أسلم عالجميع .. جيتكم وعنوتكم للمطار على راسي.. الله يجزاكم عني كل خير".

وعادت الإعلامية الكويتية إلى بلادها، بعد اكتمال شفائها عقب رحلة علاج استمرت على مدار الخمسة أشهر الماضية بين الكويت وفرنسا.

وأجرت الإعلامية الكويتية عدة عمليات جراحية خلال رحلة علاجها في فرنسا، وتكللت بالنجاح، وتحدثت السعيد في لقاء تلفزيوني سابق عن وضعها الصحي ومدى صعوبة حالتها، لافتة إلى أنها دخلت في غيبوبة ورفضت بعض المستشفيات التعامل مع حالتها، حتى تم إدخالها إلى مستشفى في باريس.