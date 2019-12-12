وعد العساف تردّ على اتّهامها بالسخرية من أسطورة الرّياض.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت نجمة سناب شات الطفلة وعد العساف على الجدل الذي أثارته بعد سخريتها من الشاب عبد الرحمن الشهراني، الملقب بـ"أسطورة العزيزية".

وكشفت وعد العساف في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها بموقع سناب شاب، أنّ ما جرى بينها وبين "أسطورة الرياض" لا يتعدّى كونه مُزاحًا، مضيفة: "نحن نحاول إسعادكم ولكن بعض الناس أخذوا الموضوع بجدية وأن أتنمر عليه، ولكن هذا مزاح مزاح".

وأوضحت وعد العساف أنّها أخذت الورد من "أسطورة الرياض" بالفعل إلى المنزل، ونوّهت إلى أنّ الورد هو ملك لها في الأساس وأنّ "أسطورة الرياض" أخذه ليظهرَ في الفيديو وهو يعطيها إيّاه، وأبدت العساف استعدادها للظهور مع أسطورة الرياض مجددًا في مقطع فيديو لتوضيح حقيقة الأمر.

وكانت العساف التي تبلغ من العمر نحو 11 عامًا، قد ظهرت في مقاطع الفيديو، التي صورها الشاب عبد الرحمن الشهراني (27 عامًا)، وهو معروف أيضا كأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ويلقّب بعدة ألقاب مثل:"أسطورة الرياض" وأسطورة العزيزية، و"كنغ الرياض"، ويتميّز بحجم جسمه الصغير، بسبب مرض سابق شُفي منه.

وبدأ الشهراني ودودًا مع الطفلة وعد، وحاول التعامل بلطف معها عدة مرات، بما في ذلك تقديمه وردًا للنجمة الصغيرة التي ردّت بالرّفض، وانتقد مغردون تحت هاشتاغ "#وعد_العساف" تصرّفات الطفلة؛ إذْ ظهرت في الفيديو أثناء دخولها لمكان عام، عندما قال لها أسطورة العزيزية تفضّلي فأجابت "غصبن عنك".

وتصدر اسم وعد العساف قائمة الترند على "تويتر" وتباينت الآراء حول تصرّفها، إذْ انتقد مغرّدون أسلوبها واعتبره غير لائق ولا يتناسب مع عمرها الصغير. بينما وألقى البعض اللوم على والدة وعد العساف وأهلها، مشددين على ضرورة اهتمام أهلها بها وتوجيه تصرفاتها، خاصة أنها من مشاهير السوشال ميديا، فيما دافع عدد كبير عن الطفلة معتبرين أنها صغيرة ولا تستحقّ هذا الهجوم العنيف عليها.

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وسبق وأن أساءت وعد العساف إلى فيحان عندما استضافتها الإعلامية ملاك الحسيني وقالت إنها لا تتابع فيحان ولا تهتم لما يقدّمه، وفيما بعد ظهرت في مقطع فيديو، وقالت إنّ إدارة MBC هي من طلبت منها أنْ تقول ما قالته خلال الحلقة.

وقالت الطفلة وعد حينها: "أول مرة كان ينشط فيها كنت أتابعه بعدين فكيت ما عدت أتابعه لما خلاص لأني حسيته أوفر، وأختي تمسكني كل يوم تشغله، يعني عذرًا، بس فيحان يطق أعصابي"، في حين أكد "فيحان" أنّ عدم متابعته أمر عادي، مكتفيًا بابتسامة.

من الجدير بالذكر أنّ وعد العساف لا تتجاوز 11 سنة، وهي من المشاهير الصغار على السوشال ميديا، ولها العديد من المتابعين عبر سناب شات وإنستغرام؛ حيث تقوم بنشر صورها وحياتها اليومية، واشتهرت بعد انتقادها للعديد من مشاهير المنصّات الاجتماعية.