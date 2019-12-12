شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يودع "شديد الخطورة" بعد يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يودع الفنان أحمد العوضى مسلسل "شديد الخطورة" بعد يومين، حيث يواصل حاليا تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل فى الديكورات الخاصة بالعمل، وهو إخراج حسام على، وتأليف محمد سيد بشير، المقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال.

مسلسل "شديد الخطورة" يتناول قضية الهاكرز وخطورتها على الأمن القومى ، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة.

ويعد "شديد الخطورة" أول مسلسل فى الدراما المصرية ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، ومن المتوقع أن يفتح آفاق جديدة على الدراما المصرية، خاصة أن العمل يعد حافزاً للمنتجين بتقديم أعمال متنوعة بين الأكشن والدراما الاجتماعية والكوميديا وغيرها على منصة watch it الرقمية، التي تخدم الجمهور بجميع فئاته، وتحرص شركة "سينرجى" على تقديم عدة أعمال مختلفة ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية على منصة watch it .