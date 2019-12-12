صورة| تعرف على اسم وأبطال فيلم كريم محمود عبد العزيز الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بفريق عمل فيلمه الجديد.
وظهر كريم محمود عبد العزيز، في الصورة، بصحبة كلاً من الفنان إياد نصار، ومحمود حافظ، وغيرهم، وعلق كاتبًا: "فيلم موسى، 2020، بإذن الله".
يُذكر أن كريم محمود عبد العزيز، كان قد شارك في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل "هوجان" بجانب كلاً محمد إمام، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
وكان آخر أعماله في السينما "اطلعولي بره"، من إخراج وائل إحسان.
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