حسن الرداد يتعاون مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد في فيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشف الفنان حسن الرداد، عن بدء تحضيره لفيلم جديد يعود من خلاله للجمهور الفترة المُقبلة.
وحاول الرداد أن يشوق جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بنشر صورة تجمعه بممثلة وقفت بظهرها وطلب من متابعيه أن يخمنوا من تكون، ونشر اليوم صورة تجمعه بنفس الممثلة بعد الكشف عن وجهها، وهي الفنانة أمينة خليل، لافتًا إلى أنها ستكون بطلة فيلمه الجديد.
كما نشر الرداد صورة أخرى تجمعه بالفنانة عائشة بن أحمد، بعدما أخفت نصف وجهها.
يُذكر أن حسن الرداد شارك في بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" للمخرج أشرف زكي، وتضم الفنان ماجد المصري، الفنانة مايا دياب، الفنانة بدرية طلبة، الفنان سعد الصغير، والمذيعة إنجي علي.
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