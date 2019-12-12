23 ديسمبر.. افتتاح مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج طوني نبيه، مدير مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، إنه من المقرر افتتاح دورته العاشرة في السادسة مساء الاثنين 23 ديسمبر.

ويستمر المهرجان حتى الخميس 26 ديسمبر، ويُقام حفل ختام يشهد تكريم عدد من الفنانين، بينهم "الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الفنانة حنان مطاوع، مدير التصوير سعيد شيمي، الفنان أحمد فلوكس، الفنان أحمد سلامة، الفنان محمود حافظ، المخرج أحمد فؤاد درويش".

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم المهرجان، تشكلت من "مدير التصوير رمسيس مرزوق، الموسيقار هاني شنودة، الناقد الأمير اباظة، المخرج محمد حمدي، الفنان أحمد سلامة".