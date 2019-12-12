تفوقت على مايكل جاكسون وفضحت حبيبها في أغنية.. حكايات تايلور سويفت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل اليوم المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الأمريكية تايلور سويفت بعيد ميلادها الثلاثين، حيث ولدت في 13 ديسمبر عام 1989 في يوميسينج، في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

والد تايلور هو "سكوت" وهو سمسار في البورصة ووالدتها أندريا وهي ربة منزل، ولها أخ صغير اسمه أوستين، كما كانت تايلور عضوة في نادي المسرح بمدرستها وكان لديها موهبة قوية في الكوميديا.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات تايلور سويفت:

البداية الفنية

عندما كانت تايلور سويفت في الصف الرابع، ربحت مسابقة شعر قومية بقصيدة طولها ثلاث صفحات بعنوان "وحش في دولابي"، وفي سن العاشرة بدأت تايلور كتابة الأغاني والغناء في مسابقات الكاريوكي والمهرجانات والعروض في مدينتها.

وكانت جدة تايلور مغنية في الأوبرا، لكن تايلور اتجهت أكثر إلى الموسيقي الكلاسيكية، وكان أكبر تأثير عليها في أدائها وأعمالها قادمًا من شنايا توين مغنية الريف المشهورة، وكذلك تأثرت بالمغنية لي أن ريميز، كما تعلقت بشدة بأسلوب باستي كلين ودولي باترون.

عام 2006؛ أطلقت تايلور سويفت أولى أغانيها المنفردة Tim McGraw والتي وصلت إلى المركز السادس في تقييم مجلة "بيلبورد" لموسيقى الشعبية والتي تعرف بموسيقى "الريف"، وحققت 41 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب.

وفي العام نفسه، أطلقت أول ألبوم لها والذي كان يحمل اسمها حيث تمكن من حصد 6 أماكن في قائمة "بيلبورد 200" للأغاني الشعبية، وقامت صحيفة نيويورك تايمز بالثناء على تايلور ووصفتها بـ "واحدة من أفضل كُتاب أغاني البوب، وأكثر كتاب موسيقى الريف واقعية".

في عام 2008 كانت تايلور أكثر المغنيين مبيعًا في الولايات المتحدة بمبيعات أكثر من 4 ملايين ألبوم، وفي ذات العام حصد ألبومها Fearless وألبوم آخر يحمل اسمها المركزين الثالث والسادس على التوالي بمبيعات تقدر بـ 2.1 و1.5 مليونًا.

كانت تايلور سويفت على علاقة حبّ بـ جو جوناس ولكنهما انفصلا عام 2008، وارتبطت بعلاقات حبّ مع كل من تايلور لوتنير وجيك جيلينهال. كما صدرت دمية على هيئة سويفت أواخر عام 2008.

وتعتبر تايلور أول مغنية في تاريخ Nielsen Sound Scan يكون لها ألبومان في قائمة أفضل 10 لنهاية العام. كما كان أول ألبوم لمغنية من مغنيات موسيقى الريف يحقق المركز الأول في قائمة Billboard 200 لمدة 8 أسابيع.

وحصلت تايلور سويفت في العام نفسه على شهادة في الدراسات العليا. وعام 2009 أصبحت تايلور سويفت أول مغنية ريف تتخطى حاجز 2 مليون تحميل من الإنترنت لثلاث أغاني فقط.

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كما ربحت في ذات العام خمس جوائز ضمن جوائز الموسيقى الأمريكية. وحصلت على 8 جوائز جرامي.

في عام 2009 أيضًا؛ أصبحت سويفت أحدث شخصية مشهورة متحدثة باسم دوري الهوكي الوطني، حيث ظهرت في إعلانات لفريق ناشفيل في الهوكي.

وفي العام 2010 نزلت في الأسواق ألبومها الجديد Speak Now حيث حقق نجاحًا كبيرًا والذي كان أغلبه من كتاباتها، وبفضل شهرتها، أطلّت تايلور على أغلفة الكثير من المجلّات كـMaxim's وTeen Vogue وAllure وGlamour وغيرها.

وخطت تايلور سويفت أولى خطواتها كممثلة في أفلام كـHannah Montana: the movie، وValentine's Day، وشاركت بالتمثيل في إحدى حلقات المسلسل الأمريكي (سي إس آي)، واختيرت تايلور سويفت ضمن أكثر 100 شخص جمالاً في العالم لأعوام 2008 و2009 و2010، وفقًا لتصنيف "مجلة بيبول".

تحطيم رقم مايكل جاكسون

"كل ما يهمني هو الذكريات التي عشتها معكم أيها الرفاق.. أيها المعجبون على مر السنين"، هكذا وجهت تايلور سويفت الحديث لمحبيها بعدما انتزعت 6 جوائز في حفل توزيع جوايز الموسيقى الأمريكية في 25 نوفمبر الماضي، لتحقق عددًا من الأرقام القياسية.

وأصبحت تايلور، الأولى عالمياً حصولاً على هذه الجوائز، فقد حصلت على جائزة أفضل فنان في العام وعلى أربع جوائز أخرى، كما قال المنظمون إن سويفت حصلت أيضًا على جائزة (فنان العقد) الفخرية لتصل مجموع جوائز الموسيقى الأمريكية التي حصدتها على مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة لتكسر الرقم المسجل باسم مايكل جاكسون، الحاصل على 24 جائزة.

الحياة الشخصية

أشارت التقارير الصّحفية إلى أنّ سويفت كانت تواعد جو جوناس من فرقة The Jonas Brothers خلال معظم عام 2008، ، وقالت سويفت في حفل توزيع جوائز MTV عام 2008: "إنّه شابٌّ رائعٌ، وإن أيّة فتاة ستكون محظوظة بمواعدته"، بعدها انفصلا.

بعدها نشرت الصحافة عن علاقةٍ عاطفيّةٍ مع الممثّل تايلور لوتنر أحد نجوم سلسلة الأفلام المشهورة Twilight. ويقال أنّهما التقيا خلال تصوير فيلم Valentine's Day والذي يُعدّ ظهور سويفت الأول على الشّاشة، وانتهت علاقتهما في أواخر عام 2009.

واعدت سويفت بعدها ولفترةٍ وجيزةٍ المغني جون ماير، وبعد الانفصال، كتبت أغنية باسم "Dear John" لتُخبِرَ فيها الجميع عن ملاحقته للنساء.

وبعدها انتشرت شائعات عن علاقات رومانسية لتايلور مع كوري مونتيث، نجم مسلسل Glee، وفي عام 2010 مع الممثّل جيك جيلنهال، وفي عام 2012 مع كونور كينيدي -ابن روبرت كينيدي- شقيق الرّئيس الأمريكيّ الأسبق جون كينيدي.

ومع نهاية عام 2012 واعدت سويفت المغنيّ هاري ستايلز، لكنّ هذه العلاقة انتهت سريعًا.

عام 2015؛ واعدت سويفت المنتج والمغنّي كالفين هاريس، وانفصلا بعد سنة، وفي العام التالي واعدت الممثل توم هيدلستون وانفصلا بعد 3 أشهر.